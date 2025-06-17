В Калужской области сбили три украинских беспилотника

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом сбили три украинских беспилотника.

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По словам главы региона, один из беспилотников был уничтожен в Людиновском районе. Обломками был незначительно поврежден фасад местной школы. На территории учебного заведения в этот момент находился только сторож, пострадавших в результате инцидента нет.

Еще по одному беспилотнику сбили над Козельским и Хвастовичским районами. Пострадавших в результате атак нет, на местах падений беспилотников работают оперативные группы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 147 беспилотников над территориями российских регионов.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.