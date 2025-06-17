Ребенок сломал позвоночник на батуте в российском регионе

В Полысаевском городском парке в Кузбассе семилетний ребёнок получил тяжёлую травму на надувном батуте. Об этом сообщила прокуратура региона.

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По данным ведомства, мальчик упал с трёхметровой высоты аттракциона в парке имени Горовца. Ребенок получил компрессионный перелом четырёх позвонков, его госпитализировали.

Правоохранительные органы начали проверку безопасности аттракциона. По факту происшествия Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, за ходом которого будет следить прокуратура.

Ранее девочка сломала позвоночник, пытаясь сбежать из центра для несовершеннолетних в Нижегородской области.