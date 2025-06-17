Под Москвой накормленный пловом младенец впал в кому

В подмосковном Клину десятимесячный ребенок, которого отец накормил пловом, впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, у младенца могла произойти анафилактическая реакция на азиатскую приправу в рисе. Его экстренно госпитализировали с судорогами.

Врачи сумели стабилизировать его состояние и привести в чувство. Из-за попадания частиц пищи в легкие у ребенка развилась пневмония.

До этого стало известно, что в Ленинградской области пятилетний ребенок внезапно впал в кому в гостях у бабушки. Дошкольника доставили в реанимацию, где удалось стабилизировать его состояние.

Еще раньше в Нижнем Новгороде двухлетняя девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками.