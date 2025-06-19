На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Под дном Тихого океана у самого северного японского острова Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмической службы.

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По его данным, толчки произошли в 08:08 (в 2:08 мск) у юго-восточного побережья полуострова Немуро (часть Хоккайдо), где живут около 73 тыс. чел. Толчки можно было почувствовать в обширных районах Хоккайдо, однако они не сказались на работе транспорта. Данных о пострадавших тоже нет. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован примерно в 18 километрах от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака - ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали. Жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала, что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По ее словам, люди при толчках часто ориентируются на состояние кошек - они в республике живут практически в каждом доме.