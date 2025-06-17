В СК рассказали подробности обстрела Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

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Следователи провели осмотр в Ленинском районе города и установили, что в ходе обстрела повреждения получил жилой дом, в котором находились мирные жители.

«Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов», — сказал агентству представитель ведомства.

По его словам, ВСУ обстреляли район, где отсутствовало вооружение и военная техника.

15 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восемь мирных жителей Донецкой народной республики, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины.

До этого он сообщал об атаке на Горняцкий район Макеевки с использованием HIMARS.