В Башкирии мужчина поджег себя в здании банка

В столице Башкирии Уфе мужчина совершил акт самосожжения в отделении банка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Утром мужчина зашел в офис на Менделеева, облил себя горючей жидкостью и поджег. На место вызвали спасателей и скорую, пострадавшего госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% тела и отравлением продуктами горения», — сказано в сообщении.

О его мотивах ничего неизвестно.

В начале этого года студент из Москвы загорелся, пытаясь произвести впечатление на друзей. Инцидент произошел вечером 16 января около ТЦ на Ходынском бульваре. 17-летний юноша проводил там время с приятелями и решил впечатлить их фокусом — пробежаться по улице в виде горящего факела. Молодой человек опрыскал себя освежителем воздуха, купленным перед этим в магазине, и воспользовался зажигалкой.

Джинсы несовершеннолетнего немедленно вспыхнули, и тот, действуя строго по плану, побежал, но затем стал умолять прохожих потушить его. Когда ему помогли, пострадавший позвонил своему отцу, и тот доставил сына в детскую больницу. Выяснилось, что юноша получил серьезные ожоги бедер и паховой области.