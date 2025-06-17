Раскрыты детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

Владельцы столкнувшихся в Оманском заливе судов раскрыли детали чрезвычайного происшествия. В компании-владельце одного из потерпевших бедствие танкеров – Frontline – заявили, что свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение, отсутствуют.

Нефтяные танкеры Front Eagle и Adalynn под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭмиратов вечером 16 июня. По данным Reuters, инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке, члены экипажей судов не пострадали.

Три танкера загорелись в Оманском заливе

Как передает агентство, столкновение Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться. Береговая охрана ОАЭ эвакуировала 24 члена экипажа второго нефтяного танкера – Adalynn - после столкновения.