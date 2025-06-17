Защита обжаловала решение об аресте мэра Красноярска

Российская Газета

Адвокат главы администрации Красноярска Владислава Логинова, взятого под стражу по решению суда, требует избрать мэру другую меру пресечения.

Защита обжаловала решение об аресте мэра Красноярска
© РИА Новости

Защита красноярского градоначальника обжаловала решение о его аресте, передает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы, избравший ровно неделю назад, 10 июня, меру пресечения Логинову.

Ранее, 9 июня, стало известно о задержании в Красноярске главы города. Мэру предъявлено обвинение в коррупционном преступлении - получении взятки в 180 миллионов рублей за обеспечение коммерческой организации контракта на дорожные работы.

Исполняющим обязанности главы администрации Красноярска назначен первый заместитель Логинова Алексей Шувалов.

После задержания и ареста мэра губернатор поставил перед городскими чиновниками ключевые задачи, которые предстоит решать в ближайшее время и в перспективе. Среди них - подготовка к 400-летию столицы Красноярского края и пресловутый ремонт дорог.