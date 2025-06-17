Защита обжаловала решение об аресте мэра Красноярска

Адвокат главы администрации Красноярска Владислава Логинова, взятого под стражу по решению суда, требует избрать мэру другую меру пресечения.

Защита красноярского градоначальника обжаловала решение о его аресте, передает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы, избравший ровно неделю назад, 10 июня, меру пресечения Логинову.

Ранее, 9 июня, стало известно о задержании в Красноярске главы города. Мэру предъявлено обвинение в коррупционном преступлении - получении взятки в 180 миллионов рублей за обеспечение коммерческой организации контракта на дорожные работы.

Исполняющим обязанности главы администрации Красноярска назначен первый заместитель Логинова Алексей Шувалов.

После задержания и ареста мэра губернатор поставил перед городскими чиновниками ключевые задачи, которые предстоит решать в ближайшее время и в перспективе. Среди них - подготовка к 400-летию столицы Красноярского края и пресловутый ремонт дорог.