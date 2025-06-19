Суд рассматривает дело режиссёра Мосиенко о госизмене

В России 2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела режиссёра и актёра из Новосибирска Виктора Мосиенко, который обвиняется в госизмене и ряде других преступлений.

Как сообщает ТАСС, Мосиенко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«С первой минуты своего задержания я давал признательные показания и сотрудничал со следствием, в содеянном я раскаиваюсь в полном объёме», — сказал подсудимый по видеосвязи из СИЗО-3 в Белогородской области.

Помимо госизмены мужчина обвиняется в участии в признанной в России террористической организации, покушении на диверсию, а также в незаконном ношении взрывных устройств. Уточняется, что он готовил диверсию на ж/д путях в Белгородской области по заданию террористов.

Ранее ФСБ России задержала жителя Керчи, который передавал военной разведке Украины данные о средствах ПВО и объектах ВС России в Крыму.