Вороны атаковали финалистку конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасию Антонову во Владивостоке. Об этом во вторник, 17 июня, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что модель приехала во Владивосток в конце мая. Во время прогулки девушка пришла на безлюдную улицу среди деревьев. Там, по ее словам, ее поджидали три вороны: они не давали ей пройти, кружили над головой, пытались клюнуть и схватить сумку.

Антонова убежала, но птицы полетели за ней. Избавиться от ворон помогли прохожие, услышавшие крики. Модель призналась, что почувствовала себя героиней фильма ужасов, передает Telegram-канал.

Ранее ворона вцепилась лапами в голову подростка в столичном районе Раменки и отказывалась добровольно улетать. Очевидцы случившегося решили помочь мальчику и вызвали сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Орнитолог Даниил Давыдов рассказал, что вороны могут нападать на человека не только в качестве самозащиты, но и для собственного развлечения.