ФСБ пресекла диверсию на объекте связи в Челябинской области. Об этом во вторник, 17 июня, сообщила пресс-служба ведомства по региону.

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Сообщается, что обвиняемый являлся сторонником проукраинской идеологии и по заданию иностранных кураторов поджег объект связи в мае 2024 года. Установлено, что его целях был подрыв экономической безопасности России.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы.

— Челябинский областной суд признал жителя региона виновным по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима, — цитирует пресс-службу ФСБ ТАСС.

10 июня гражданина России также задержали за попытку передать украинской разведке схемы аэропорта Сухум для подготовки диверсии.

Ранее в Краснодарском крае задержали 22-летнего россиянина, который по заданию СБУ планировал совершить теракт в людном месте. Молодой человек фотографировал военные объекты и собирал сведения о передвижении кораблей Черноморского флота в интересах украинских спецслужб. Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.