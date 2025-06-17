В Донецке прогремели мощные взрывы

В Донецке прогремело более десяти мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывы были слышны в Ленинском районе города. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале «в Донецке громко!» и призвал жителей соблюдать осторожность. Корреспондент ТАСС сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее взрыв беспилотника в Донецке попал на видео. Раненных в результате взрыва подростков осмотрели врачи, одного отправили домой, пятерых пострадавших оставили в больнице.

До этого Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле поселка Бурлацкое и села Новополь в Донецкой народной республике (ДНР).