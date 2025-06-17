Опубликованы кадры с места смертельного пожара под Москвой

В сети появились кадры с места пожара в подмосковном Королеве, где не выжили пять человек. Их публикует МЧС России в Telegram-канале.

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На опубликованных ведомством кадрах видно, что дом, где разгорелся огонь, снаружи не сильно поврежден. Внутри здания у очага возгорания все вокруг покрыто сажей, по квартире разбросаны обломки.

Следователи уже возбудили уголовное дело и приступили к осмотру места происшествия на улице Корсакова.

Пожар в Подмосковье произошел в ночь на вторник, 17 июня. Очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Жертвами пожара стали трое взрослых, а также дети семи и четырех лет. Из соседних этажей здания спасли женщину и трех детей.