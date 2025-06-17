В Сахалинской области рыболовное судно село на мель

На Сахалине организовали проверку по факту посадки на мель рыболовного судна в районе острова Кунашир. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошел 17 июня в районе четырех часов утра по местному времени. Судно "Грей", груженое рыбопродукцией, село на мель в районе мыса Южно-Курильский.

По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не допущено. На борту находятся семь членов экипажа. Пострадавших и погибших нет.

Сахалинская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, сейчас плавсредство ожидает буксировки. Региональным следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ "Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.