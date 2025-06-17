Против экс-директора РСК «МиГ» выдвинули обвинение

Бывшему управляющему директору акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»» Андрею Герасимчуку предъявили обвинение в превышении служебных полномочий, что повлекло за собой серьезные последствия. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Герасимчука была избрана мера пресечения.

«Герасимчуку Андрею Леонидовичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий должностным лицом с причинением тяжких последствий)», — сообщил источник агентства.

Он добавил, что Герасимчук, занимающий должность советника генерального директора ООО «Геоматериал», просил не применять к нему меру пресечения, однако районный суд, выслушав мнения всех сторон, учел доводы следствия и прокурора, решив ввести запрет определенных действий для обвиняемого.

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7 июня бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил России — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарина, который был осужден по делу о коррупции, перевели в колонию.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.