Безработный россиянин расправился с бабушкой жены и ее кошками от скуки

В Новосибирске суд приговорил 26-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за расправу над бабушкой жены и ее кошками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Мужчину признали виновным по двум статьям.

По версии следствия, утром 28 ноября 2024 года безработный мужчина гостил у бабушки жены. От скуки он стал играть с одной из четырех кошек пенсионерки. Игра не задалась, тогда он начал душить животное и ударил его ножом. Потом он поймал еще одного кота и тоже порезал его ножом.

Далее осужденный позвал в комнату пенсионерку, которая обвиняла его в тунеядстве, и напал на нее сзади. После он расправился еще с двумя котами, а потом покинул место преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который расправился с женой на глазах у их дочери.