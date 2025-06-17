Банкир жестоко расправился с моделью OnlyFans в ходе съемки порно

Итальянский банкир Давиде Фонтана приговорен к пожизненному заключению за жестокое убийство OnlyFans-модели Кэрол Мальтезе. Об этом сообщает издание People.

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Трагедия произошла в январе 2022 года. Фонтана, используя фальшивый аккаунт, пригласил жертву на съемку порнографического характера. Воспользовавшись тем, что по сценарию Мальтезе была связана, он напал на нее: нанес 13 ударов молотком и перерезал горло. После этого преступник расчленил тело женщины и спрятал ее останки в морозильной камере.

Спустя два месяца Фонтана предпринял безуспешную попытку сжечь улики. Не сумев уничтожить останки, он разложил их по пластиковым пакетам и сбросил со скалы. До своего ареста убийца также использовал социальные сети Мальтезе, выдавая себя за нее.

Останки модели были обнаружены в конце марта 2022 года, что привело к началу расследования. В ходе следствия выяснился мотив преступления: Фонтана был категорически против переезда Мальтезе в другой город к ее маленькому сыну.

На суде Давиде Фонтана принес извинения родителям погибшей и ее восьмилетнему сыну. Ребенок получил от осужденного компенсацию в размере €39 000 (примерно 3,54 млн руб.).