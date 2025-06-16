Молодой человек, задержанный за попытку поджечь призывной пункт комиссариата Красносельского района ЦАО, признался, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили о том, что сотрудники ведомства задержали 18-летнего юношу, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы.

В ведомстве уточнили, что возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.

«Пытался поджечь военкомат. Мошенники обещали посадить семью. Меня и семью», — разъяснил горожанин.

Подросток загорелся при попытке поджога военкомата в Москве

Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.