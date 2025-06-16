Задержанный за попытку поджога военкомата юноша назвал причину своего поступка
Молодой человек, задержанный за попытку поджечь призывной пункт комиссариата Красносельского района ЦАО, признался, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили о том, что сотрудники ведомства задержали 18-летнего юношу, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы.
В ведомстве уточнили, что возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.
«Пытался поджечь военкомат. Мошенники обещали посадить семью. Меня и семью», — разъяснил горожанин.
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Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.