Мужчина застрелил отвергнувшую его любовь блогершу

В Пакистане 22-летний мужчина застрелил 17-летнюю звезду TikTok Сану Юсуф, которая отвергла его ухаживания. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Трагедия произошла в Исламабаде.

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Парень долго пытался привлечь внимание девушки, однако она неоднократно его отвергла. Следователи считают, что именно отказ стал причиной убийства.

У Саны Юсуф былао более миллиона подписчиков в соцсетях. Она рассказывала в своих видео о любимых кафе, косметике, часто появляясь в традиционной пакистанской одежде.

После трагедии в Исламабаде на митинг против насилия вышли около 80 человек, которые выразили протест против подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девушка убила своего парня потому что он её ревновал. Трагедия произошла в Серпухове, когда 25-летняя женщина, выпив с 36-летним сожителем, начала ссориться с ним.