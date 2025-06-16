Против спалившей паспорт РФ блогерши возбудили уголовное дело

В отношении блогерши, которая сожгла свой российский паспорт на камеру, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в интернете появилось видео, на котором 24-летняя жительница Санкт-Петербурге сжигает паспорт, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Своим подписчикам она заявила, что устала работать. Позже блогершу и ее знакомого, присутствовавшего при инциденте, задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также ее знакомого», — сообщила Волк.

По ее словам, в настоящее время правоохранители проводят предварительное расследование.