В Челябинске двухлетний ребенок выжил, выпав из окна седьмого этажа

Двухлетнего ребенка госпитализировали после выпадения из окна в Челябинске. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных, в квартире на седьмом этаже. Родители уехали по делам и отправили двухлетнего ребенка к бабушке.
В какой-то момент пострадавший остался один в помещении, пока старшая родственница занималась домашними делами. Он смог забраться на подоконник с помощью дивана, облокотился на москитную сетку, и выпал.
В результате ребенок приземлился на траву, которая смягчила падение, и он выжил. Тем не менее, ему понадобилась помощь специалистов.
«Медики диагностировали переломы ног, бедра, подозревают перелом ключицы», – сообщается в публикации.
Подобный случай произошел в Ставрополе. Двухлетняя девочка поднялась на подоконник второго этажа и, выпав, получила тяжелые травмы. После произошедшего ее госпитализировали в реанимацию местной больницы.