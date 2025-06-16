Подросток загорелся при попытке поджога военкомата в Москве

В Москве прохожие поймали подростка при попытке поджога военкомата. У мальчика случайно загорелась рука в момент преступления. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в понедельник, 16 июня, у призывного пункта комиссариата Красносельского района ЦАО.

Школьник предпринял ряд попыток поджога, затем с загоревшейся рукой отскочил от здания, резкими движениями «сбил» огонь с конечности и попытался покинуть место преступления. Прохожие остановили его и передали полиции.

Журналисты предположили, что подросток попал под влияние украинских кураторов. После произошедшего территорию возле комиссариата оцепили.

Напомним, что в мае в Новокузнецке Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков за попытку взрыва военкомата, находящегося недалеко от здания вокзала.

По словам подозреваемых, украинские спецслужбы пообещали им награду за задание в $50 (3,9 тыс. рублей).