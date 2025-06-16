На Эльбрусе спасатели ищут двух туристов из Москвы

Двое туристов, которые приехали в Кабардино-Балкарию их Москвы, не вернулись сегодня после восхождения на Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в сторону вершины на их поиски выдвинулся отряд спасателей.

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Подъем они начали ночью, но в указанное время не вернулись.

"На поиски выдвинулись шесть спасателей и две единицы техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России", - отметили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, альпинисты не зарегистрировали свой маршрут у МЧС.