Игравших в карьере детей засыпало песком в Брянской области

В Брянской области не спасли двух детей, которых засыпало песком в карьере. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 июня в Дятьковском районе. Двое детей играли в песчаном карьере, когда произошел обвал грунта. В результате малолетних засыпало песком, их не спасли.

В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Барнауле молодые люди обстреляли детей на футбольном поле. При этом они, предварительно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали и доставили в отдел полиции, а также изъяли у них винтовку.