Пьяный мужчина устроил стрельбу на севере столицы. Прохожие не пострадали. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах ролика группа молодых людей стоит во дворе ЖК «На Дмитровском шоссе 169». Внезапно один из них достает предмет, похожий на пистолет, и стреляет в воздух.

«Проходил мимо них на улице. Тот, кто стрелял, был сильно пьян и выделывался на всех. Потом с окна наблюдал за этим: он кричал, что является каким-то сержантом и прочее», — уточнил очевидец.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным 40-летнего Виктора Чивилева, который открыл стрельбу из квартиры по людям на детской площадке в столичном районе Восточное Дегунино.

По данным следствия, горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из пневматического оружия из окна своей квартиры на 4 этаже одного из домов по ул. 800-летия Москвы в сторону детской площадки.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и, с учетом позиции прокурора, приговорил к 1 году 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.