Посетители ТЦ в Санкт-Петербурге оказались в больнице из-за витрины

В Кировском районе Санкт-Петербурга на посетителей торгового цента упала стеклянная витрина. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По информации журналистов, инцидент произошел вечером 15 июня на первом этаже ТРК «Континет» на проспекте Стачек. В результате двоих человек госпитализировали: 46-летнему мужчине диагностировали ушиб и ссадины левого предплечья и кисти, а 36-летней женщине ушибы бедер и кровоподтеки. Вскоре пострадавших отпустили домой.

В апреле работница магазина медицинских изделий пострадала, когда пыталась достать клиенту товар. Инцидент произошел в ТРЦ «РИО». По данным издания, покупательница хотела ознакомиться с составом крема и попросила 31-летнюю работницу достать товар.

7 июня в Краснодаре легковой автомобиль протаранил здание торгового центра. По данным правоохранителей, водитель каршерингового автомобиля марки Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки Kia, который в свою очередь наехал на бордюрный камень, а затем в здание ТЦ.