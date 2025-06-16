В Уфе произошла драка в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа с огоньком».

«Двое пьяных сели в автобус, начали бушевать (женщина в синем платье, мужчина в очках с бутылкой). Мужчина специально сел на девушку, в следствие чего началась ругань. Оба кричали матом, угрожали «поломать» молодежь, обвиняя их в невоспитанности и неуважении», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два пассажира начинают драку в общественном транспорте, после чего выходят на улицу.

По информации канала, конфликт закончился тем, что мужчина, которых находился в состоянии опьянения ударил и схватил за волосы женщину, попросившую нарушителей вести себя тише.

До этого сообщалось, что в Москве подростки избили мужчину из-за внешнего вида в общественном транспорте. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько подростков держат двери автобуса, а после пытаются их выбить.