Тигр растерзал священника

В Индии пожилой священник стал жертвой тигра. Об этом сообщает The Hawk.

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Трагический инцидент произошел в историческом форте Рантхамбор в одноименном национальном парке в штате Раджастан. 60-летний священник Радхешайм Саини, который два десятилетия служил в храме форта, шел умываться ранним утром, когда на него напал хищник. Спасти мужчину не удалось, он истек кровью.

Возмущенные местные жители в ответ на происшествие перекрыли дорогу Савай-Мадхопур — Кундера, обвинив лесной департамент в бездействии. За два месяца тигры растерзали в этом районе уже троих человек. Эксперты называют ситуацию тревожной и настаивают на отлове хищников или полном запрете на вход людей в опасную зону.

Несмотря на предыдущие случаи, власти не усилили меры безопасности. В воскресенье департамент лишь ограничил посещение форта из-за активности тигров. Местные жители требуют компенсации для семьи погибшего и принятия срочных мер.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Все нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра.