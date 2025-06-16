Четвертая по счету партия потребовала проверить правоохранителей по делу Ura.ru

КПРФ призвала сотрудников силовых структур проверить чрезмерные действия сотрудников правоохранительных органов в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщается на сайте агентства.

КПРФ стала четвертой партией после «Новых людей», ЛДПР и СЗРП, обратившейся с соответствующей просьбой к силовикам.

Официальное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову направил депутат Ренат Сулейманов после обысков в головном офисе агентства и ареста Аллаярова.

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали на два месяца в начале июня после того, как в свердловской редакции издания прошли обыски. Журналиста обвиняют в даче взятки за перевод 20 тыс. рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову. Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным Baza, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».