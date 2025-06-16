Россиянин учинил кровавую месть затопившим его соседям

В подмосковном Нахабино сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя за нападение с ножом на 54-летнего соседа и его 52-летнюю супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

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О ЧП в многоэтажке на улице Школьная сотрудникам правоохранительных органов сообщили соседи, услышавшие истошные крики раненых супругов, которые звали на помощь. Прибывший на место экипаж задержал нападавшего, пострадавшим вызвали скорую помощь. На допросе дебошир пояснил, что пошел на кровавое преступление из мести — якобы соседи затопили его квартиру.

Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что московский школьник собрал огнемет и из мести решил поджечь дом соседа по даче.