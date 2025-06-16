Сжегшая паспорт россиянка объяснила на видео свой поступок

В Санкт-Петербурге сжегшая свой паспорт россиянка объяснила на видео свой поступок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Mash на Мойке.

На кадрах задержанная 24-летняя жительница Петербурга в отделе полиции рассказывает, что просто так сожгла свой паспорт.

Стримерша была самозанятой и параллельно трудилась официанткой. От последней работы она якобы и устала настолько сильно, что решила сжечь паспорт.

Сотрудники полиции дадут правовую оценку ее действиям и примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что российская блогерша сожгла паспорт и привлекла внимание полиции.