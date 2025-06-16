Возбуждено дело о захвате в заложники жителей Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о захвате украинскими боевиками жителей Курской области в качестве заложников. Их содержали в камере в городе Сумы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Установлено, что в августе 2024 года военнослужащие вооруженных формирований Украины незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В городе Судже Курской области украинские боевики в целях дестабилизации органов власти захватили в качестве заложников гражданских лиц. В последующем они их вывезли с территории Российской Федерации и незаконно удерживали до мая 2025 года в Сумской области. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 206 УК РФ (террористический акт и захват заложника), следователи проводят работу с потерпевшими", - сообщили в СК.

Один из потерпевших мирных жителей рассказал военным следователям, что 12 августа 2024 года он, управляя автомобилем, попал под артиллерийский обстрел, и укрылся в ближайшем жилом доме в Судже. Когда он вышел на улицу, украинские боевики применили к нему физическую силу, завязали глаза и поместили в транспортное средство. "До 24 мая 2025 года его удерживали вместе с другими гражданскими лицами в камере, расположенной в городе Сумы Сумской области", - сообщили в СК.

По уголовному делу назначилисудебные экспертизы, чтобы определить степень тяжести причиненного вреда здоровью. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и аналогичным преступлениям", - сообщили в СК.

28 мая сообщалось, что среди возвращенных в Россию в результате трехдневного обмена, состоявшегося по результатам стамбульских договоренностей российской и украинской сторон, оказались шесть мирных жителей Курской области, которые содержались в СИЗО за сопротивление ВСУ. В начале июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что до сих пор не вернулись в Россию 34 жителя Курской области, которые оказались на территории Сум в ходе временной оккупации региона, киевский режим продолжает их удерживать. Еще 13 мирных граждан из Курской области, по ее данным, могут содержаться на Украине вместе с пленными военнослужащими в местах лишения свободы.