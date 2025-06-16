Оглашен приговор бывшему главе Национального оператора по радиоактивным отходам России

Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина за взятки и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Его отправят в колонию строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 265 миллионов рублей и лишил права заниматься деятельностью в сфере атомной электроэнергии сроком на пять лет.

По версии следствия, Игин получил 132,5 миллиона рублей в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных госконтракта, действующих в период с 2018 по 2021 год, а также за подписание в будущем новых договоров.

Игин вину не признал. Он был арестован в июле 2023 года.