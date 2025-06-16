Насильно увезенную из Петербурга в Чечню россиянку объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову, которую в 2023 году силой вывезли из Санкт-Петербурга в Грозный, пишет LENTA.RU. В базе МВД девушка числится как «без вести пропавшая». Согласно данным, инициатором розыска выступили правоохранительные органы Чечни.

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История Сулеймановой привлекла внимание общественности после того, как в 2022 году она сбежала из республики из-за конфликта с родственниками, пытавшимися насильно выдать ее замуж. В Петербурге она устроилась на работу и начала жить с молодым человеком.

Но летом 2023 года ее обвинили в краже семейных украшений и насильно увезли в Чечню. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Подруга Сулеймановой, Елена Патяева, неоднократно пыталась добиться информации о ее судьбе, обращаясь к властям и проводя одиночные пикеты. В январе 2025 года она была задержана после акции на мосту Кадырова в Петербурге, а позже приезжала с протестом в Грозный. Патяева предполагает, что Сулеймановой уже нет в живых, однако официальных подтверждений этому нет.