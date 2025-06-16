Двухлетний ребенок застрелил мать на глазах у отца в Бразилии

В Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать на глазах у отца, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на Express.

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Сообщается, что ребенок взял пистолет, оставленный без присмотра, со стола на веранде. Родители мальчика разговаривали неподалеку, когда малыш нажал на курок. Пуля попала в грудь и ногу 27-летней женщины.

Какое-то время она еще оставалась на ногах и осматривала раны, однако когда муж бросился ей на помощь – потеряла сознание и умерла на месте.

Отец мальчика, законно владевший оружием, обвиняется в непредумышленном убийстве. Полиция изъяла пистолет и боеприпасы. Также решается вопрос о дальнейшей судьбе ребенка: он либо останется с отцом, либо будет передан под опеку социальных служб.

Ранее сообщалось, что 10 июня ученик устроил стрельбу в австрийском городе Грац. В результате стрельбы погибли 9 человек, а также сам напавший. Отмечается, что ученик считал себя жертвой травли. Стрельба велась в двух классах школы, а позже правоохранители нашли тело злоумышленника без признаков жизни в одном из школьных туалетов.