В районе мыса Фиолент на женщину с ребенком совершил нападение мужчина. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил Mash.

Потерпевшая получила серьезное ножевое ранение горла, медики экстренной службы пытались реанимировать пострадавшую, однако спасти ей жизнь не удалось.

Как утверждают очевидцы, причиной нападения стало недовольство женщины поведением мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Напавший нанес смертельный удар ножом, буквально проткнув шею жертвы насквозь. По словам местных жителей, преступник ранее состоял в отношениях с дочерью убитой, однако подробности остаются пока неясными, передает Telegram-канал.

Ранее суд отправил под стражу на два месяца жительницу подмосковного Воскресенска, которая жестоко убила свою пятилетнюю дочь. Тогда мать задушила девочку поясом от халата, утопила ее в ванной, а после изрезала ножом.