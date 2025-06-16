В Китае произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть пострадавшие и пропавшие

В провинции Хунань на юге Китая рано утром прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Об этом сообщило Global Times.

Как сообщают местные жители, инцидент произошел около 08:23 по местному времени недалеко от деревни Шаньчжоу. В небо поднялся густой столб черного дыма в форме «гриба», который сняли на видео очевидцы.

На месте работают пожарные, полиция и медики. По данным газеты, удалось спасти девять человек, некоторые из них получили травмы. По меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

В конце мая взрыв произошел на территории военного завода «Крушик», расположенного в сербском городе Вальево. В тот момент на предприятии проводились регулярные работы по прессованию пентритов. Один сотрудник получил травмы в виде порезов, а у четырех работников появились симптомы в виде шума в ушах.