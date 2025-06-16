Мать битцевского маньяка перешла на мат после вопроса о сыне

Наталья Эльмурадовна, мать битцевского маньяка Александра Пичушкина, вышла из себя и перешла на мат после вопроса журналиста о сыне. Об этом сообщает Life.

Ранее стало известно, что Александр Пичушкин обратился с просьбой о переводе в колонию в Мордовии. Это связано с тем, что его пожилой матери тяжело добираться до колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Однако суд отклонил его просьбу. Кроме того, убийца потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний компенсацию в размере 100 тысяч рублей за моральные страдания, которые он перенес во время пребывания в тюрьме.

Корреспондент Life.ru спросил о здоровье сына Натальи Эльмурадовны. Женщина резко ответила потоком брани и прекратила общение.

Пичушкин, известный также как «битцевский маньяк» и «убийца с шахматной доской», появился на свет 9 апреля 1974 года. По его словам, он намеревался совершить 64 убийства, по одному на каждую клетку шахматной доски. Однако следствие доказало только 62 эпизода. Наибольшее количество преступлений Пичушкин совершил в период с 2001 по 2006 год. В октябре 2007 года суд вынес ему приговор — пожизненное заключение.