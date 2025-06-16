Россиянин поджег дом бывшей жены и покалечил ее отверткой

В Карачаево-Черкессии арестован местный житель, который поджог дом бывшей жены, в котором находилась их общая дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества с причинение значительного ущерба»). Все материалы будут переданы в суд. Кроме того, он возместил пострадавшей материальный ущерб в размере 203 тысяч рублей.

По данным следствия, ЧП произошло 18 апреля в Малокарачаевском районе. Тогда фигурант находился в долгом конфликте со своей бывшей женой и после очередной ссоры решил избавиться от нее. Будучи в нетрезвом состоянии, он взял отвертку и канистру с бензином и пришел к дом, где жила женщина вместе с их общей несовершеннолетней дочерью. Мужчина разбил окно и вылил бензин из канистры внутрь комнаты, а потом поджог. В этот момент из дома вышла пострадавшая с ребенком. Между бывшими супругами началась драка. В какой-то момент фигурант несколько раз пырнул потерпевшую отверткой в живот. Ее спасла дочь. Женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали 37-летнего местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на 34-летнего мужчину.