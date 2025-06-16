МВД России объявило в розыск Седу Сулейманову

МВД России объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на карточку базы розыска.

«Сулейманова Седа... 24.04.1997... основание для розыска: без вести пропавший», — указывается в заявлении.

В агентстве напомнили, что по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года. В СМИ и соцсетях была информация, что она якобы была похищена в Санкт-Петербурге и могла быть доставлена в Чечню.

Весте с этим РИА Новости указывает, что в августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о встрече с Сулеймановой.