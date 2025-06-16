Потушивший Вечный огонь под Ярославлем мальчик принял его за пожар

Восьмилетний мальчик, потушивший водой Вечный огонь в Ярославской области, страдает задержками в развитии, он принял огонь за пожар, сообщил источник.

По словам информированного источника, мальчик был уверен, что тушит пожар, когда заливал огонь водой. На аллее в этот момент других людей не было, после происшествия ребенок уехал на велосипеде, передает РИА «Новости».

Полиция уже установила личность мальчика, выяснив, что он родился в 2017 году и имеет задержки в развитии.

Правоохранители провели профилактическую беседу как с ним, так и с его родителями; соответствующие материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Источник добавил, что семья ребенка характеризуется очень положительно.

Между тем Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы.

Ранее в поселке Семибратово Ярославской области мальчик залил водой Вечный огонь, используя емкости для цветов.

До этого семьи мигрантов, которые потушили Вечный огонь в Петербурге, решили выдворить из России.