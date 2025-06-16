В Новосибирске мужчина убил и расчленил знакомую

Мужчина убил знакомую, расчленил ее и выбросил останки в мусорный бак в Новосибирске. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Для раскрытия преступления, совершенного в условиях неочевидности, была создана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, 53-летний мужчина в присутствии свидетеля убил знакомую ударом ножом. После произошедшего его сожительница предложила вызвать скорую помощь и полицию, однако обвиняемый ответил, что разберется сам. Затем лег спать, оставив потерпевшую в квартире. Утром он расчленил труп, а после вынес останки и спрятал их в мусорном контейнере.

На территории мусорного полигона твердых бытовых отходов "Левобережный" были обнаружены останки потерпевшей, а на территории Заельцовского района, в мусорном баке, - тело женщины.