Лифт с женщиной и ребенком сорвался в российском городе

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП с лифтом в многоквартирном доме на проспекте Наставников. Вечером 15 июня пассажирка с ребенком, спускаясь с 21 этажа, оказались в опасной ситуации — кабина внезапно начала падать, сообщает телеграм-канал 78.ru.

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«Мы поняли, что падаем вниз. Меня и дочь начало бить о стенки лифта", сообщила пострадавшая по имени Ирина.

Она добавила: "Я успела нажать кнопку отмены, и он остановился на 13 этаже».

Женщина и ребенок выбрались из лифта самостоятельно, но получили ушибы и обратились за медицинской помощью.

Ирина отметила, что дом был сдан в 2006 году, но состояние лифтов оставляет желать лучшего. По ее словам, жильцы неоднократно сталкивались с подобными проблемами — лифты застревали, а люди вынуждены были ждать помощи. Сейчас пострадавшие намерены добиваться проверки и ремонта оборудования.

В управляющей компании пока не прокомментировали инцидент. Известно, что жильцы ранее жаловались на работу лифтов, но существенных изменений не последовало.