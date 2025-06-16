Во ФСИН прокомментировали фотографию заключенного с кружкой пива

Фотография заключенного с кружкой пива, якобы сделанная в стенах петербургского СИЗО-1 «Кресты», является фейком. Об этом заявил представитель регионального управления ФСИН в комментарии «Ленте.ру».

«Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком», — подчеркнул представитель ведомства.

Поводом для опровержения стала публикация «Газеты.Ru», где сообщалось о заключенном, который разместил в соцсетях фото из своей камеры, включая снимок с пивом.

Ранее сообщалось о том, что задержанного мэра Красноярска отправили в СИЗО на два месяца по делу о коррупции.