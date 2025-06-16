Появилось видео, на котором толпа подростков атаковала автобус с москвичами

В Москве подростки избили мужчину из-за внешнего вида в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Группа молодых людей устроила потасовку в автобусе, предположительно, из-за внешнего вида одного из пассажиров. За него вступились другие, но дебоширы начали колотить по окнам и дверям, создав хаос», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько подростков держат двери автобуса, а после пытаются их выбить. При этом пассажиры предупреждают, что в настоящее время школьники нарушают закон.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в автобусе у МЦД «Щербинка». По факту избиения мужчины была начата проверка. Было решено возбудить уголовное дело по статье за хулиганство (213 УК РФ).

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