Останки российской пенсионерки нашли в бельевой корзине

Во Всеволжске Ленинградской области останки 76-летней пенсионерки нашли в бельевой корзине. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По сведениям российского издания, в дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что в частном доме на Баркановской улице обнаружен труп.

Прибывшие на место оперативники нашли неживой пожилую женщину в плетеной бельевой корзине размером 80 на 60 сантиметров.

Останки горожанки были направлены в морг на экспертизу. Следователи начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге рабочий нашел мумифицированное тело на чердаке дома.

Еще раньше человеческие останки заметили на стройке Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) на Васильевском острове.