Суд отказал "Битцевскому маньяку" в переводе в колонию ближе к Москве

Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск Александра Пичушкина, более известного как "Битцевский маньяк", о переводе из колонии "Полярная сова" в исправительное учреждение, расположенное ближе к столице. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Осужденный на пожизненный срок Пичушкин попросился в колонию "Торбеевский централ", расположенную менее чем в 500 км от столицы. От его нынешней колонии, расположенной в поселке Харп, до Москвы — порядка 3500 км. Осужденный объяснил, что хочет быть поближе к его пожилой матери. Однако суд принял решение оставить его в прежнем исправительном учреждении. В начале апреля Пичушкин сообщил о причастности еще к 11 нераскрытым делам. ФСИН уточнила, что признания получили во время совместной работы с МВД. Однако эксперты предположили, что "битцевский маньяк" сделал это заявление, чтобы выбраться на время из колонии в Москву под предлогом следственных действий.