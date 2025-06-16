Иран казнил обвиняемого в шпионаже на «Моссад»

Власти Ирана утром привели в исполнение смертный приговор обвиняемому в сотрудничестве с израильской разведкой.

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О казни обвиняемого в шпионаже гражданина сообщило агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана. По данным агентства, речь идет об Исмаиле Фекри, задержанном зимой 2023-2024 года. Его признали виновным в передаче конфиденциальной информации о ситуации в стране израильской разведке «Моссад», передает РИА «Новости».

В опубликованном сообщении отмечается: «Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром». Также уточняется, что Фекри поддерживал связь с двумя офицерами израильской спецслужбы. Власти считают, что действия осужденного нанесли ущерб национальной безопасности Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана казнили четырех из десяти членов диверсионной группы, связанной с Израилем, по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами этой страны.

Ранее в стране четверых человек казнили по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. А Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади были приговорены к повешению по обвинению в гомосексуализме.