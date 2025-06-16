На Урале ребенок упал в выгребную яму

В Верхотурье 12-летний школьник провалился в выгребную яму на территории многоквартирного дома. Районная прокуратура проводит проверку этого случая.

"По предварительной информации, 11 июня около 20.30 ребенок, находясь на дворовой территории, провалился в яму размером метр на метр и глубиной 3 метра, наполненную канализационными водами. Мама и соседи смогли оперативно вытащить ребенка, его жизни ничего не угрожает", – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

С августа 2024 года обслуживанием общедомового имущества в Верхотурье занимается ООО "УКиКО".

После проведения надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства в части содержания выгребных ям, а также законодательства об охране жизни и здоровья детей.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.