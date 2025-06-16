В Сочи проливные дожди вызвали серьезное наводнение. Из-за резкого подъема уровня воды в реках затоплены целые районы.

Без электричества осталась часть Адлера. Автомобилисты пытаются преодолеть водную преграду, но удается далеко не всем, многие машины глохнут.

О непогоде синоптики сообщили заранее - штормовое предупреждение действует в регионе до вторника. Краснодарский край накрыли мощные дожди, грозы с градом и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Есть вероятность схода селей.